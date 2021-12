Dragovic: „Phänomenal, was wir geleistet haben!“

„Phänomenal, was wir da geleistet haben, das hätte sich vor der Gruppenphase wohl keiner gedacht.“ Mit Aleksandar Dragovic jubelte am Donnerstag ein weiterer ÖFB-Legionär über eine große Europacup-Nacht. Österreichs zukünftiger Rekord-Teamspieler erkämpfte mit Roter Stern Belgrad bei Sporting Braga ein 1:1, gewann damit die Gruppe F in der Europa League, zog direkt in das Achtelfinale ein.