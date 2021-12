Traditionsfleischerei wappnet sich gegen Blackout

Mit einem „Blackout-Notfall“ will die Traditionsfleischerei Nemetz in Böheimkirchen, Bezirk St. Pölten, ihre Krisensicherheit testen. Freilich nicht aus heiterem Himmel, denn in den vergangenen Tagen wurden drei Notstrom-Aggregate installiert, die nach dem künstlich herbeigeführten Stromausfall anspringen sollen.