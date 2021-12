Die Steiermark impft derzeit „im Vollbetrieb“

In der Steiermark ist in den vergangenen Tagen die zweimillionste Impfung verabreicht worden. Ein zweiter „Meilenstein“ waren mehr als 100.000 Impfungen von Freitag bis Freitag. „Wir impfen im Vollbetrieb“, sagte der stellvertretende Landesamtsdirektor Wolfgang Wlattnig in einer Videokonferenz am Freitag. Auf den Impfstraßen werden die Kapazitätsgrenzen fast erreicht. Derzeit können da bis zu 11.000 Menschen pro Tag immunisiert werden, am Dienstag waren es schon 10.784.