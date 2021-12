Infektiologe: „Mit 3. und 4. Impfung beginnen!“

Omikron wird Delta-Variante verdrängen

Die Daten aus Großbritannien und Südafrika würden dafürsprechen, dass die Omikron-Variante die Delta-Variante verdrängen könnte. „Und wir sind gerade noch in einer günstigen Situation durch den Lockdown-Effekt, sodass die Ausbreitung noch nicht so stark ist. Wir haben auch noch den Effekt, dass Kinder über Weihnachten nicht in den Schulen sind und weniger Gleichaltrige treffen. Aber wir müssen ganz klar sehen, dass man jetzt rasch andenken muss, die Planungen für die nächste Impfung durchzuführen“, sagte der Mediziner.