Schneespaß startet: Wiens Rodelwiesen und Pisten

Am meisten freuen sich die Kinder auf die raren weißen Tage in Wien. Gerade im Lockdown bietet Wintersport Abwechslung zum kontakteingeschränkten Alltag. Die Sehnsucht an Aktivität im Freien ist groß, die Eislaufplätze der Stadt stießen in den letzten Tagen an ihre Kapazitätsgrenzen. An den Eingängen, wo die Covid-Nachweise kontrolliert werden, bildeten sich lange Schlangen. Auch der traditionsreiche Eisring Süd in Favoriten öffnete wieder seine Pforten, wenngleich aufgrund der Covid-Maßnahmen aktuell nur die Freiflächen zugänglich sind.