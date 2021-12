Fuß mit Stapler eingeklemmt: Mann schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10 Uhr. Der 50-Jährige führte mit einem elektrisch angetriebenen Hubstapler Arbeiten in einer Firma in Pians durch. „Als er in einem Kühlraum rückwärtsfuhr, klemmte er sich den rechten Fuß zwischen einer in Bodennähe befindlichen runden Eisenschiene und dem Hubstapler ein“, so die Ermittler.