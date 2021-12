Das Duell der Slalom-Routiniers ist entschieden

Damit ist auch klar: Digruber, der wie Strolz in dieser Saison keinen Platz mehr im ÖSV-Kader gefunden hat, muss am Sonntag zuschauen. „Marc war in letzter Zeit auch sehr gut unterwegs, hätte es sich genauso verdient“, erzählt Strolz, der sich in den vergangenen Monaten immer wieder gemeinsam mit seinem Polizei-Kollegen vorbereitet hatte, so etwa in der Skihalle von Oslo (Nor). „Er hat mir direkt nach der Quali gratuliert und sportliche Größe auf höchstem Niveau bewiesen.“