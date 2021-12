5663 Corona-Neuinfektionen, 58 weitere Todesfälle

5663 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden. Vor einer Woche waren es mit 10.367 Fällen noch beinahe doppelt so viele. Noch immer hoch ist die Zahl der Todesfälle: 58 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, starben. 638 Personen befinden sich derzeit in intensivmedizinischer Behandlung (minus 32). 173 Patienten haben die Normalstation verlassen.