Mordverdächtiger im Fall Khashoggi verhaftet

Auslieferung in die Türkei beantragt

Die Generalstaatsanwaltschaft von Paris habe seine Auslieferung in die Türkei beantragt, hieß es. Akzeptiert der Festgenommene die Auslieferung, würde er in ein Flugzeug in die Türkei gesetzt, berichteten Justizquellen. Im anderen Fall würde er nach einem richterlichen Beschluss weiterhin in Frankreich in Haft bleiben, bis er an die Türkei ausgeliefert werden könne.