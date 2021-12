Kombinierer springen in der Ramsau ins Rampenlicht

In Lillehammer haben die „nordischen“ Weltcup-Sportler an diesem Wochenende Großkampftage - nächste Woche gastiert der Zirkus dann in der Ramsau. Und unterm Dachstein ist man für den Ansturm von 161 Athleten und 191 Betreuern aus 20 Nationen bereits gerüstet, wie OK-Chef Alois Stadlober, Chef des Landesleistungszentrums und „Mister Ramsau“, der „Krone“ bei einem Lokalaugenschein zufrieden mitteilte.