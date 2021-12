Das erste Fußball-Trikot mit einem QR-Code ist da

„Brandneue Stadien mit riesigen Flutlichtern und schönen Toren dürfen uns nicht blenden, wir müssen sehen, was im Schatten passiert“, fügte Egenæs hinzu. In Norwegen wird das Thema Katar und WM besonders prominent behandelt, vor allem seitdem zwei norwegische Journalisten während der Ausübung ihrer Arbeit in Katar festgenommen wurden. Sie wollten über Arbeiterschicksale und Arbeiterunterkünfte berichten. Laut „Guardian“ verloren seit der WM-Vergabe an Katar 6500 Gastarbeiter im Golfstaat das Leben.