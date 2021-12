Rosa Rauch entstand durch Strahlen-Pillen

Wozu werden Kaliumjodid-Tabletten eingesetzt?

Sie bieten nach einem AKW-Unfall bei zeitgerechter Einnahme einen Schutz vor Einlagerung von radioaktivem Jod in die Schilddrüse und vermindern so das Risiko, an Schilddrüsenkrebs zu erkranken. In jeder Schule werden solche Präparate sicherheitshalber gelagert. In OÖ sollen die Bestände in diesem Schuljahr erneuert werden.