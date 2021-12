Kampf gegen Wasser-Blackout in Österreich

Hunderte Kilometer neue Rohre und Ringleitungen

Im Lichte all dieser Warnsignale in Brunnen, Bächen und Wasserhähnen hat Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger mit ihren Experten eine Offensive für die Blackout- und Klimakrisenvorsorge gestartet. Und das bedeutet Hunderte Kilometer brandneuer Rohre. Ein besonderes Leuchtturmprojekt betrifft Österreichs größte Weinbaugemeinde Langenlois (NÖ), wo mittels Ringleitung zwölf Ortsbrunnen vernetzt werden, um in Krisenzeiten variabel die Versorgung zu sichern. Trotz dieses Millionenschwalls an Investitionen raten Experten weiterhin zur Wachsamkeit.