Drei Premieren! Sprintrennen für 2026 stehen fest

Die Formel 1 und die FIA haben am Dienstag die sechs Austragungsorte der Sprint-Events in der kommenden Saison veröffentlicht.
Der erste Sprint findet demnach wie 2025 in Shanghai statt, danach sind Miami und Montreal an der Reihe. Silverstone, Zandvoort und Singapur bilden die zweite Serie. Montreal, Zandvoort und Singapur werden erstmals Sprint-Wochenenden ausrichten.
Sprintrennen in ihrer aktuellen Form gibt es in der Motorsport-Königsklasse seit 2021. Der Sieger des Formats bekommt acht WM-Punkte, auch der Achtplatzierte erhält noch einen Zähler für die Gesamtwertung. Im Hauptrennen am Sonntag gibt es für den Sieger 25 Punkte.
