WEGA stoppte Tobenden mit Messer und Waffe im Auto

WEGA-Einsatz in der Nacht auf Dienstag im Wiener Bezirk Simmering: Auslöser dafür waren die Drohungen eines 33-Jährigen seiner Frau gegenüber und dem Schwiegervater, ehe der Mann ein Küchenmesser an sich nahm und danach aus der Wohnung stürmte ...
Nach Mitternacht gipfelte der Streit des Ehepaares in wüsten Drohungen des Verdächtigen, die er seiner vier Jahre jüngeren Frau an den Kopf warf. Danach stürmte er mit einem Messer in Händen aus der Wohnung, stieg in sein Auto und fuhr davon.
Von WEGA gestoppt
Die Polizei wurde alarmiert und eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet. Diese war bald von Erfolg gekrönt – im Bereich Troststraße konnten Beamte der Sondereinheit WEGA den Wagen des Mannes stoppen und den Verdächtigen in weiterer Folge festnehmen.
Mehrere Vergehen
Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole und ein Küchenmesser vor. In weiterer Folge stellte sich heraus, dass der Mann den Wagen gar nicht hätte lenken dürfen. Der 33-Jährige besitzt aktuell keinen Führerschein.
Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.
