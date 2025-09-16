Vorteilswelt
Nach Streit mit Frau

WEGA stoppte Tobenden mit Messer und Waffe im Auto

Wien
16.09.2025 12:51
Die WEGA rückte an und konnte den 33-Jährigen festnehmen (Symbolbild).
Die WEGA rückte an und konnte den 33-Jährigen festnehmen (Symbolbild).(Bild: Groh Klemens)

WEGA-Einsatz in der Nacht auf Dienstag im Wiener Bezirk Simmering: Auslöser dafür waren die Drohungen eines 33-Jährigen seiner Frau gegenüber und dem Schwiegervater, ehe der Mann ein Küchenmesser an sich nahm und danach aus der Wohnung stürmte ... 

0 Kommentare

Nach Mitternacht gipfelte der Streit des Ehepaares in wüsten Drohungen des Verdächtigen, die er seiner vier Jahre jüngeren Frau an den Kopf warf. Danach stürmte er mit einem Messer in Händen aus der Wohnung, stieg in sein Auto und fuhr davon.

Von WEGA gestoppt
Die Polizei wurde alarmiert und eine Fahndung nach dem Mann eingeleitet. Diese war bald von Erfolg gekrönt – im Bereich Troststraße konnten Beamte der Sondereinheit WEGA den Wagen des Mannes stoppen und den Verdächtigen in weiterer Folge festnehmen.

Hier finden Sie Hilfe

  • Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
  • Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Mehrere Vergehen
Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine Schreckschusspistole und ein Küchenmesser vor. In weiterer Folge stellte sich heraus, dass der Mann den Wagen gar nicht hätte lenken dürfen. Der 33-Jährige besitzt aktuell keinen Führerschein.

Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurden ausgesprochen. Der Mann befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. 

Wiener AKH lädt ein
Sicherheit für Patienten, vom ersten Atemzug an
Nach Streit mit Frau
WEGA stoppte Tobenden mit Messer und Waffe im Auto
Holte ihn sogar ein
Mutiger Hausbesitzer jagt Einbrecher durch Garten
Innovation & Tradition
Wiens ältestes Kino startet zum 120er neu durch
Fahrgäste verärgert
Rettung und Defekt: Chaos im Frühverkehr
Folgen Sie uns auf