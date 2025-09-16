De Bruyne vor Duell gegen ManCity: „Wird seltsam“

Gleich im ersten Champions-League-Spiel für seinen neuen Verein Napoli geht es für Kevin De Bruyne direkt gegen Ex-Verein Manchester City. Obwohl dem Belgier vor seinem Wechsel im Sommer schon klar war, dass ein Spiel gegen seine „alte Liebe“ durchaus möglich ist, spürt er nun doch starke Emotionen. „Es wird seltsam sein“, gibt der 34-Jährige zu.