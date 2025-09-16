Führerschein weg: Raser brauste mit Auto davon

Zuerst trat er das Gaspedal durch und tappte in die Radarfalle. Als ihn die Polizisten in NÖ über die Konsequenzen seiner Tempobolzerei aufklärten, gab ein Autolenker im Bezirk Korneuburg erneut Vollgas.
Bei Tempomessungen an der B 6 in Hamannsdorf ging den Polizisten ein besonders „schwerer“ Bleifuß ins Netz. Ein Autolenker bretterte mit satten 179 km/h in die Radarfalle, obwohl an dieser Stelle nur 100 km/h erlaubt gewesen wären. Die Beamten stoppten daraufhin den Raser.
Lenker wehrte sich
Dem 53-Jährigen wurde der Grund für die Anhaltung erklärt – und auch die daraus folgenden Konsequenzen: Abnahme des Führerscheins, Beschlagnahme des Fahrzeuges. Doch damit war der ertappte Temposünder überhaupt nicht einverstanden.
Flucht und Reue
Im Gegenteil. Er widersetzte sich der weiteren Amtshandlung, stieg einfach wieder in sein Auto ein – und vor den Augen der verblüfften Beamten erneut aufs Gas. Nur wenig später dürfte dem Verkehrssünder jedoch gedämmert sein, dass er damit seine Situation eher nicht verbessert hatte.
Der Mann stellte sich daraufhin bei der Polizeiinspektion in Ernstbrunn. Dort wurden ihm dann Führerschein und Autoschlüssel abgenommen. Zudem setzte es eine Anzeige.
