Tirols Exekutive warnt erneut vor falscher Polizei

Wie bereits mehrfach berichtet, geben sich die mit deutschem Akzent sprechenden Betrüger als Polizei- bzw. Kriminalbeamte aus und warnen vor angeblich stattgefundenen Einbrüchen in der unmittelbaren Nachbarschaft. „Die Angerufenen werden angewiesen, ihre Wertsachen zur Sicherheit zu sammeln und an die vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben, was dann in weiterer Folge im Diebstahl dieser Wertgegenstände mündet“, erklärt die Exekutive.