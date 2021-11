Falsche Polizisten knöpften Tirolerin 50.000 € ab

Gebetsmühlenartig wurde und wird vor ihnen gewarnt: Die Rede ist von skrupellosen Betrügern, die sich am Telefon als Polizisten ausgeben und ihren auserwählten Opfern mit dubiosen Lügenmärchen sprichwörtlich das Geld aus der Tasche ziehen wollen. In Tirol fiel nun eine Pensionistin (79) auf die fiese Masche herein - sie übergab den Ganoven fast 50.000 Euro!