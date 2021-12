Sternstunden der Nächstenliebe

Letzer Wille

Nur wenige Tage in unserer Obhut, meldeten sich Irene Zach und ihr Mann und wollten den weißen Rüden kennenlernen. Schon der erste Kontakt war herzerweichend: „Frodo“ fasste sofort Vertrauen in die pensionierte Intensivkrankenschwester und durfte bereits am nächsten Tag in sein neues Zuhause im Burgenland übersiedeln. Als Herbert von dieser glücklichen Fügung erfuhr, schien ihm eine riesige Last vom Herzen zu fallen.