Vierbeiner in Not hoffen wieder auf ihr Christkind

Für die meisten Tierhalter ist es eine Selbstverständlichkeit, beim Geschenkekauf auch an das geliebte Haustier zu denken. Egal ob Nikolo, Krampus oder Weihnachten, man möchte auch seinem Schützling eine Freude machen. Doch welche Geschenkideen sind am besten für Hund, Katz‘ und Co. geeignet? Und: In den österreichischen Tierheimen - etwa in Parndorf - sitzen zahlreiche Vierbeiner ohne liebenden Besitzer, die sich über Ihr Präsent freuen - wie Sie Christkind spielen können, erfahren Sie hier.