Gemeinsam Not von Mensch und Tier lindern

Dank der Unterstützung unserer Leser übernehmen wir Kosten für betroffene Halter von Hund, Katz & Co. Wie auch im Fall von Monika Asani, die aufgrund ihrer Corona-Erkrankung im Oktober 14 Tage lang nicht mit ihren vierbeinigen Lieblingen Gassi gehen konnte. Zwei freiwillige Helfer des Projekts nahmen sich Hündin „Xena“ und Chihuahua „Ritchie“ in dieser Zeit an. Monika Asani ist ein Fall von vielen. Denn gerade in der aktuellen Situation ist die Not besonders groß.