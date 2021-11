Besuchen Sie das „Krone“-Katzenhaus auf Instagram!

Das Katzenhaus der „Krone Tierecke“ in Wien beherbergt jene Miezekatzen, die zu alt oder krank für eine Vermittlung sind. Manche von ihnen stammen aus so genannten „Animal Hoarding“-Fällen. Sie alle haben hier ein wahres Zuhause mit allem was dazu gehört gefunden. Bunte Geschichten rund um unseren Gnadenhof für Samtpfoten ab jetzt auch online auf Instagram!