Ex-„Baywatch“-Beauty verrät pikantes Geheimnis

Dennoch sei die Rolle einfach zu gut gewesen, um sie einfach aufzugeben, verriet das ehemalige „Playboy“-Model. Also habe sie Schwimmunterricht genommen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern - jedoch ohne Erfolg. „Es sollte einfach und überhaupt nicht technisch sein. Aber alles, was ich dachte, war: ,Was in aller Welt soll ich tun?‘“