Anklöpfler im Lockdown: Storno oder Notvarianten

Schon im Vorjahr fiel das 40-Jahr-Jubiläum seiner Anklöpfler aus. Heuer plant man – vorausgesetzt, der Lockdown endet mit 12. Dezember – zwei Auftritte an den verbleibenden Donnerstagen (16. und 23. Dezember). „Jeweils um 19 Uhr am Dorfplatz und dann an zwei anderen Plätzen im Ort“, präzisiert Ringler. Selbstverständlich finde dies nur im kleinen Rahmen statt – unter Einhaltung der Abstände und ohne Ausschank. Das „echte“ Anklöpfeln muss leider weiter warten.