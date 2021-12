Die Wiener Polizei pfeift aus dem letzten Loch

Zwei Jahre Kampf gegen die Pandemie gehen an die Substanz. Nach dem medizinischen Personal schlägt jetzt auch die Polizei Alarm: Aufgrund der Demo-Einsätze und Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Covid-Maßnahmen fielen zuletzt Zehntausende Überstunden an. Zudem sind überdurchschnittlich viele Beamte selbst an Corona erkrankt.