Gewalt bei Demos in Wien: Fünf Polizisten verletzt

Schutzausrüstung verhinderte Schlimmeres

Fünf Polizisten wurden dabei verletzt. Unter anderem wurden die Beamten gezielt mit pyrotechnischen Gegenständen - wie sogenannten Bengalos - beworfen. „Allein die Schutzausrüstung (flammhemmender Overall, Helm etc.) war Grund dafür, dass die Polizisten keine schweren Verletzungen davongetragen haben“, heißt es dazu am Sonntag vonseiten der Polizei.