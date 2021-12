Medizin-Transport flog nun als Schlepperfahrt auf

Schlepper meiden üblicherweise die Grenzübergänge, um Migranten ins Land zu bringen. Nicht dieser Täter aus Litauen. Er saß am Steuer eines Kastenwagens, der auf den ersten Blick wie ein Transporter für wichtige Medikamente aussah. Davon ließen sich aber auch die österreichischen Beamten am Samstag gegen 19.30 Uhr an der Grenze in Deutschkreutz nicht täuschen.