Nikolos bringen Kinderaugen wieder zum Leuchten

Viele Kinder warten schon schwer auf den Besuch des Nikolos, der in Kärnten traditionell am 6. Dezember zu den Familien nach Hause kommt und nach ein paar lobenden und zum Teil auch mahnenden Worten ein Geschenksäckchen an die Kleinen überreicht. Heuer ist dies unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen trotz Lockdowns, wie berichtet, wieder persönlich möglich, da es sich um eine Dienstleistung an einem auswärtigen Arbeitsort handle.