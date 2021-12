Sonja Kirchberger: Corona-Test „wieder negativ“

Die gebürtige Wienerin Sonja Kirchberger schaffte ihren Durchbruch 1988 als Coco in dem Erotikfilm „Die Venusfalle“. Sie spielte in zahlreichen Filmen und Fernsehserien mit, war unter anderem in „Der König von St. Pauli“, „Klinik unter Palmen“ oder zuletzt in „Blutige Anfänger“ zu sehen. 2020 zog sie zudem ins RTL-Dschungelcamp ein.