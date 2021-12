Familie stürmt Spital und verletzt Mitarbeiterin

Die 67-jährige Türkin lag am Vormittag auf der Covid-Intensivstation im Sterben. 15 Angehörige wollten sich von ihr verabschieden und wurden in Zweiergruppen vorgelassen. Um 12 Uhr gab es eine einstündige Mittagspause. Zu dem Zeitpunkt waren vier Angehörige noch nicht vorgelassen worden. Sie schalteten daraufhin das türkische Konsulat ein, um eine Überstellung der Sterbenden in die Türkei zu erwirken. Das wurde jedoch abgelehnt, da die 67-Jährige nicht mehr transportfähig war. Kurz darauf starb die Frau.