Erschütterndes Schicksal: Matthias braucht Hilfe!

Was manchen Menschen an Leid aufgebürdet wird - man kann es sich gar nicht vorstellen. Der herzige kleine Matthias wird am Tag bis zu zehnmal von schweren Krampfanfällen geschüttelt, ist danach wie „tot“, er kann weder sitzen noch den Kopf heben. Die Mama ist körperlich schon bald am Ende, der Vater tut alles, um die kleine Landwirtschaft zu halten. Hier ist Hilfe nötig!