Wilfried Hopfner, der Brückenbauer

Kein Konzern, sondern eine Genossenschaft

Für Wilfried war und ist Raiffeisen die ideale Bank. „Der Begriff Bank war für mich immer belegt mit Raiffeisen - vielleicht weil es in meinem frühen geografischen Horizont nur Raiffeisen gegeben hat“, scherzt der in Alberschwende als Sohn eines Schuldirektors aufgewachsene Bregenzerwälder. Vor allem die basisdemokratische Ausrichtung der Bank behagt ihm: „Wir sind kein Konzern. Die Raiffeisenbanken gehören 85.000 Vorarlbergern, sie sind die Genossenschafter und erfahren in den jährlichen Generalversammlungen, wie es um ihre Bank steht und was sich tut. Dort können sie auch mitgestalten und das ist gut so!“