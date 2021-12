Preisdebatte bei Weizen auf „Rücken der Bauern“

„Kein Bauer hat am Weizen verdient“

Die Kleinbauern zeigen sich über Schuldzuweisungen betreffend „Preistreiberei“ jedenfalls empört, immerhin waren es die Getreidehändler und Lagerhäuser, die jahrelang gute Gewinne erzielt haben sollen: „Kein Bauer hat mehr am Weizen verdient, die Abnehmer hatten aber noch immer volle Taschen“, so ein Landwirt zur „Krone“.