Corona-Infektion sorgt für Sorge bei Patienten

So wie jetzt offenbar im Krankenhaus in Eisenstadt. Dort wurde nach „Krone“-Informationen mindestens ein Patient, der in einem Mehrbettzimmer untergebracht war, während seines Aufenthaltes plötzlich positiv getestet. Für jene Patienten, die mit dem Betroffenen Kontakt hatten, beginnt nun das große Zittern, ob sie möglicherweise infiziert wurden.