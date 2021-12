Aufstieg und Fall einer verschworenen Truppe

Fokussierung auf Kurz und SPÖ-Aversion

Diese Gruppe junger Männer - Kurz, Steiner, Melchior, PR-Guru Gerald Fleischmann und der wenig später folgende Bernhard Bonelli - saß ab 2017 an den Schalthebeln der Macht in der Republik, getragen von der Beliebtheit ihres Frontmannes. Die Entscheidungen in Partei und Regierung wurden in diesem engsten Kreis gefällt, farb- und machtlose Quereinsteiger-Minister hatten zu folgen. Was auch geschah: Diese politischen Lebensgefährten des Sebastian Kurz wichen ihm nicht von der Seite, sie alle einte die bedingungslose Fokussierung auf Kurz und ihre SPÖ-Aversion. Und obwohl nicht wenige Mitglieder des Kurz-Zirkels mitunter gar selbst frustriert waren, dass kaum große politische Reformen gelangen, war ihr System enorm erfolgreich.