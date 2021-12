Die Kurz-Saga: Vergeudetes Talent

Kurz ist eng mit dem Ex-Chef von Google und Guru in der gesamten Digital-Branche Kaliforniens, Eric Schmidt, verbunden. Man trifft einander zu Beratungen über den Gang der Welt im abgeschiedenen Luxus-Resort in Montana. Kurz wurde zweimal eingeladen. So braucht man sich über das Fortkommen des mit 35 Jahren zweifachen Altkanzlers wohl keine Sorgen zu machen.