Steirer entdecken den Trend zum „Zweitbaum“

350 steirische Christbaumbauern bieten bis Weihnachten rund 425.000 Weihnachtsbäume an, sagte Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher am Freitag auf der Murinsel in Graz. Die Stärken seien Regionalität und kurze Transportwege, im Schnitt 5,6 Kilometer. Einen Trend ortete der Präsident zum Zweit- oder gar Drittbaum, etwa „für die Terrasse“. Christbaumbauern-Obfrau Martina Lienhart lüftete ein Geheimnis: „Für den Duft der Bäume in der warmen Stube sorgen die Terpene.“