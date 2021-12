Spanische Liga darf doch nicht im Ausland spielen

Die Hoffnungen der spanischen Fußball-Liga auf Austragung eines Spiels der Primera Division in den USA haben erneut einen kräftigen Dämpfer erlitten. Das Oberlandesgericht in Madrid bestätigte ein Justizurteil von März 2020, wonach keine Begegnung der spanischen Meisterschaft im Ausland stattfinden darf. Das Gericht wies damit am Donnerstag eine Berufungsklage der LaLiga gegen diese Entscheidung ab.