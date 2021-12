86% weniger Infektionen nach dritter mRNA-Impfung

Bei den symptomatischen Covid-19-Infektionen lag die Wirksamkeit der mRNA-Vakzine laut der großen Wirksamkeitsstudie, die zur Zulassung durch die Arzneimittelbehörden der USA (FDA) und EU (EMA) führten, bei 95 Prozent. Allerdings, so Tal Patalon vom Maccabi Healthcare Services in Tel Aviv in der Zeitschrift der US-Ärztegesellschaft JAMA: „Bereits durchgeführte Studien haben belegt, dass die Schutzwirkung durch die Impfung gegen SARS-CoV-2 mit der Zeit nachlässt.“