DJ-Duo auf weihnachtlicher Mission für Kinder

Die Krampusse früher waren oft zum Fürchten. Der Nikolaus wirkte immer etwas steif. Was machen Sie anders?

Kitzmüller: Naja, im Grunde hat man nicht so viel Spielraum: Ich bin für die braven Kinder zuständig. Und auch die Themen, die uns die Eltern in den Vorgesprächen nennen, klingen wie damals: Die kleinen Kinder gehen brav auf den Topf und sind brav im Kindergarten. Die Älteren sind brav beim Lernen in der Schule.

Weixelbaumer: Ja, und Geschwister sollen nicht so viel streiten und die Kinder sollen ihre Zimmer aufräumen und gefälligst fleißig lernen. Eigentlich ein wenig monoton. Aber ich bringe „das Schlimme“ hoffentlich recht lustig rüber. Mein Krampus ist ja sehr liebenswürdig. Darum sieht man auch mein Gesicht.

Kitzmüller: Wir wollen nicht, dass sich kleinere Kinder vor uns fürchten.