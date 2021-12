Steirische SPÖ spendet für Menschen in Not

Im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz hat die SPÖ Steiermark am Donnerstag ihre heurige Weihnachts-Solidaritätsaktion, die unter dem Motto „Alle Jahre wieder: Zusammenhalten.“ steht, vorgestellt. Durch Spenden der Landtagsabgeordneten, Funktionäre, Mitarbeiter, Parteimitglieder und Sympathisanten konnte das Budget der parteieigenen Helpline für die aktuell schwierige Situation auf 30.000 Euro aufgestockt werden. Dieses Geld wird eingesetzt, um möglichst vielen Steirerinnen und Steirern in Not ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen.