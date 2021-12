Hörl: „Einhalten, was uns allen versprochen wurde“

Geht der generelle Lockdown in die Verlängerung, oder endet er - zumindest für Geimpfte und Genesene - wie zunächst geplant mit 12. Dezember? Geht es nach dem wortgewaltigen Tiroler Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl (ÖVP), ist diese Frage rasch beantwortet: „Das, was uns am Achensee so vollmundig versprochen wurde, muss nun auch eingehalten werden.“