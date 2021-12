Champion Milwaukee holt achten Sieg in Folge

Der regierende NBA-Champion Milwaukee befindet sich in der US-Basketball-Eliteliga nach einem durchwachsenen Saisonstart derzeit im Hoch. Das 127:125 gegen die Charlotte Hornets am Mittwoch (Ortszeit) war schon der achte Erfolg in Serie für die Bucks. Giannis Antetokounmpo führte sein Team mit 40 Punkten, 12 Rebounds und neun Assists zum Heimsieg. Milwaukee lag dabei lange zurück, erst zwei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit warf Antetokounmpo den entscheidenden Korb.