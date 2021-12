Abgang des Ex-Kanzlers: Keine Freude mehr

„10 Jahre Politik sind genug“ - das sagte Sebastian Kurz in den frühen 10er-Jahren, nachdem er zum jüngsten Außenminister Europas gekürt worden war. Die Politik sei für ihn ein Lebensabschnitt, der ihm viel Freude mache. „Für mich ist es definitiv das Richtige, eine Zeit lang Politik zu machen, mit viel Energie und Ausdauer, aber eben nicht ein Leben lang“, sagte er damals und fügte an: „Ich möchte auf jeden Fall noch etwas in der Privatwirtschaft unternehmen. Und in einer großen Nichtregierungsorganisation arbeiten.“ Rund um sein 10-Jahre-Jubiläum vor Kurzem, da war er noch Bundeskanzler, relativierte er seine 10-Jahres-Ansage, sprach er von Verlängerung. Um die seinerzeitige Ansage heute umzusetzen!