Corona-Gegner ziehen wieder durch ganz Klagenfurt

Am Samstag demonstrierten 6000 Kärntner in Klagenfurt gegen Impfpflicht und Coronamaßnahmen. Zu Ausschreitung kam es bekanntlich nicht, lediglich einige Anzeigen wegen ignorierter Maskenpflicht wurden verhängt. Ein ähnliches Bild, nur mit wesentlich weniger Teilnehmern, bot sich in der Lindwurmstadt am Mittwoch.