Köstliche Weihnachtszeit: Vanillekipferl-Torte

Ein cremiger Eggnog mit Whiskey und Zimt

Zutaten: 3 Dotter, 30g Staubzucker, 65g Whiskey, 200ml Milch, 100g Obers, 1 Vanilleschote, 1 Zimtstange, etwas gemahlenen Zimt.

Zubereitung: Die Milch mit Obers, dem ausgekratzten Vanillemark und der Zimtstange aufkochen. Ein paar Minuten ziehen lassen, dann die Zimtstange herausnehmen. Dotter mit Staubzucker über dem heißen Wasserbad schaumig schlagen. So lange schlagen, bis der Dotter ganz hell wird. Dann den Whiskey dazugeben und weiterrühren, bis die Creme eindickt. VORSICHT, dass es nicht zu heiß wird. Die Masse darf nicht stocken. Die warme Milch nun langsam in die Dottermasse leeren und glattrühren. Dann den Eggnog in kleine Gläser abfüllen und mit Zimt bestäuben.