Zwei neue „Giganten“ und Ärger über die Rivalen

Neue Ausländer-Regel

Da es in der aufgestockten Liga mit zehn Teams bei den Imports nun eine Sterne-Regelung gibt, hat die Truppe von Neo-Coach Dean Cokinos noch ein Platzerl frei. „Es gibt Zwei- und Einstern-Legionäre. Wir haben sechs Sterne zur Verfügung, können daher noch einen Profi aus den USA oder Kanada holen. Oder zwei Europäer“, so Weissina. Ärgerlich: Vikings und Raiders grasen weiter die Klubs ab, um Spieler für die European League of Football zu gewinnen.