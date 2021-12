Gasser und Millauer fahren für verstorbenen Freund

Unter traurigen Begleiterscheinungen treten Österreichs Freestyle-Snowboarder beim Big Air Event am Samstag in Steamboat (USA) an. „Die Nachricht von Markos Tod war ein großer Schock. Er war ein sehr guter Freund und immer eine große Inspiration für uns. Wir werden den Contest in Steamboat auch im Gedenken an ihn fahren“, sagte Anna Gasser nach dem Unfalltod ihres Weltcup-Kollegen und Freundes Marko Grlic.