Snowboard-Star in Sölden tödlich verunglückt

Trauer und Bestürzung in der Snowboardszene: Marco Grilc, der erfolgreichste slowenische Freestyle-Snowboarder bisher, ist am Dienstag auf dem Tiefenbachgletscher im Tiroler Sölden bei einem Sturz ums Leben gekommen. Der 38-Jährige gewann unter anderem den „Air & Style“-Wettbewerb in Innsbruck im Jahr 2009 (siehe Foto). Besonders tragisch: Grilc hinterlässt eine Frau und zwei Kinder, ein drittes ist unterwegs.